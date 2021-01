Lances de jogos da Allianz Cup relatados a alta velocidade

A Fan Home da Final Four da Allianz Cup arranca já este domingo e logo a alta velocidade. A partir das 15 horas poderá ver e ouvir os narradores das principais rádios de cobertura nacional a relatarem lances dos jogos dos quartos de final da prova, num evento que conta com o apoio e organização da Câmara Municipal de Leiria.





João Ricardo Pateiro (editor TSF), Paulo Sérgio (Diretor-adjunto da RDP- Antena1) e Carlos Dias (editor da Renascença) participaram nesta iniciativa a alta velocidade.O primeiro a embarcar nesta viagem foi João Ricardo Pateiro que entre uma curva e um peão conseguiu cantar um golo! "Foi sem dúvida uma experiência fantástica. Nunca imaginei relatar um jogo assim! Não me lembro, mas acho que ainda consegui cantar qualquer coisa…", salientou.Já Paulo Sérgiodescreveu a experiência como "espetacular". "Não é fácil fazer um relato assim, mas a partir do momento que me concentrei nas imagens foi mais fácil e penso que correu muito bem", referiu."Tive direito a bónus porque no final o piloto fez o favor de fazer uns quantos peões para fechar o circuito! Mas foi uma experiência que não vou esquecer e que gostei muito", disse por sua vez Carlos Dias.