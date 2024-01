Liga Portugal esclarece polémica em torno da compra e venda de bilhetes para a final four da Allianz Cup

A Liga Portugal esclareceu este sábado a polémica em torno da compra de bilhetes para os três jogos da final four da Allianz Cup, competição que se realizará no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, afirmando que "todos os títulos de acesso para os três jogos (...) estão obrigatoriamente sujeitos à apresentação da identificação no momento da sua aquisição ou entrega".





Este esclarecimento surge na sequência do anúncio de boicote por parte da 'Torcida Verde', claque afeta ao Sporting que hoje em comunicado informou que não apoiará a equipa leonina nas bancadas do estádio leiriense devido ao facto de ser necessário ceder dados pessoais para adquirir os ingressos."A Liga Portugal esclarece que todos os títulos de acesso (Zona VIP, Patrocinadores, Convites ou bilhetes adquiridos em quaisquer canais oficiais de venda) ao Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa para os três jogos da Final Four da Allianz Cup estão obrigatoriamente sujeitos à apresentação da identificação no momento da sua aquisição ou entrega.Mais informa a Liga Portugal que a verificação de acesso ao estádio com ingresso válido é efetuada no estrito cumprimento da legislação em vigor.A Liga Portugal, que tem, como é do conhecimento público, defendido e proposto nas sedes próprias o princípio da Bilhética Nominal, seguindo aquelas que são as melhores práticas internacionais no combate à violência no desporto, cumprirá todas as normas legalmente estabelecidas e jamais abdicará de garantir, através de todos os meios possíveis, a segurança de todos aqueles que pretendem assistir à Festa das Famílias que é a imagem de marca da Final Four da Allianz Cup", pode ler-se.