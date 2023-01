Nélson Pereira: «Tive a felicidade de fazer sempre o que gostava»

Campeão por duas vezes no Sporting, Nélson Pereira deu os primeiros passos na carreira ao serviço do Torreense e orgulha-se do percurso de carreira que assinou, mantendo-se fiel aos princípios que, desde cedo, preconizou. E adicionou ao prazer pelo jogo a satisfação pela realização profissional. "Trabalhava com paixão. Tive a felicidade de sempre fazer aquilo de que gostava e ainda me pagavam para isso", afirmou o antigo guarda-redes, que viveu a "paixão de ser profissional de futebol e depois como treinador". Mas as raízes não se esquecem.

"Ia de comboio para os treinos, jogava nos pelados, era tudo muito diferente do que sucede hoje em dia com os jovens. As coisas estão muito diferentes", evoca Nélson Pereira, que no escalão principal, para além dos leões, representou V. Setúbal, E. Amadora e Belenenses e até já teve uma incursão na política, como vereador na Câmara de Torres Vedras.

Já na ‘pele’ de treinador, tornou-se especialista na preparação de guarda-redes ao serviço do Sporting. Hoje em dia, é embaixador da Liga, mas como adepto procura ver todos os encontros de Torreense e Sporting. "Nesses momentos, sofro como adepto, mas tenho mais a perspetiva de análise ao jogo. Nos distritais, divirto-me mais. É por isso que digo às pessoas, muitas vezes, para verem os jogos dos distritais, porque têm coisas muito interessantes e muito daquilo que é a essência, especialmente aquilo que passámos nos anos de formação", defende o antigo guardião, que festejou os títulos leoninos em 1999/2000 e 2001/02.