Novo formato da Taça da Liga alargado e aprovado

A Direção da Liga Portugal reunida esta sexta-feira aprovou por unanimidade, apurou, o novo formato da Taça da Liga para a época 2024/25 e a novidade é que o novo modelo, concebido e sugerido pelo V. Guimarães, acaba por ser mais alargado do que estava inicialmente previsto.Assim, os clubes apurados diretamente para a Taça da Liga 2024/25 vão ser os seis primeiros classificados da 1ª Liga anterior e os dois primeiros da 2ª Liga.Ou seja, oito equipas que jogarão uma primeira eliminatória, os quartos-de-final, sendo que o clube visitado será sempre o melhor classificado, seguindo-se então a já habitual Final Four com os quatro que obviamente vencerem esse primeiro jogo.Recorde-se que a ideia que saiu da última Cimeira de Presidentes é que a redução da Taça da Liga seria uma obrigação e o primeiro modelo que estava em cima da mesa era o apuramento puro e simples dos primeiros quatro classificados da Liga diretamente para a Final Four, mas logo aí houve clubes que manifestaram a intenção de apresentar outras propostas, entre eles, por exemplo, o próprio V. Guimarães.Por isso mesmo, António Miguel Cardoso tomou a iniciativa e propôs à Direção da Liga, através de Amadeu Portilha, o representante do Vitória na Direção, este novo formato agora aprovado, sendo que o mesmo terá obviamente de ser ratificado na próxima Assembleia Geral da Liga a agendar em breve e que costuma marcar o final dos campeonatos profissionais de cada temporada.A época de 2024/25, saliente-se, será a primeira temporada do novo modelo da Liga dos Campeões da UEFA e que implica calendários mais apertados ao nível interno, uma vez que haverá mais jogos europeus e também até de seleções. Daí que todas as Ligas estejam neste momento a antever este cenário. Algumas até já excluíram a Taça da Liga dos seus calendários, mas Pedro Proença sempre fez questão de manter a prova no calendário nacional, considerando que a mesma continua a dar bastante retorno aos clubes e à própria Liga Portugal, também ao nível da sua visibilidade.A ideia, enfim, é até internacionalizar a prova, que nessa temporada de 2024/25 já terá a Final Four a ser realizada no estrangeiro.