O Benfica defronta esta noite o AVS SAD, em jogo da 3.ª jornada do Grupo B da Allianz Cup, no qual um empate basta para conseguir o apuramento para a final four.: Trubin; Aursnes, António Silva, Tomás Araújo e Morato; Di María, João Neves, Kökçü e João Mário; Rafa e Tengstedt: Samuel Soares, Arthur Cabral, Jurásek, Guedes, Chiquinho, Musa, João Victor, Tiago Gouveia e Florentino: Trigueira; Alaba, Clayton, Anthony e Zé Ricardo; Lucca, Luis Silva, Benny, Mercado e Vasco Lopes; Nené: Simão, Fernando, Teixeira, Fábio Pacheco, Sangaré, Dioh, Amorim, Gustavo e Ricardo Dias