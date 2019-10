P. Ferreira vence em Penafiel e vai discutir passagem à final four com o Sp. Braga

O P. Ferreira venceu esta tarde em casa do Penafiel por 2-1, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo A da Taça da Liga.A equipa da 2.ª Liga até foi a primeira a marcar, por intermédio de Yuri Araújo aos 17 minutos. Os pacenses responderam no segundo tempo e empataram por Murilo, de penálti, aos 49 minutos. A tarefa complicou-se para o conjunto de Pepa, depois da expulsão de Jorge Silva aos 54'. Contudo, Welthon deu os três pontos à equipa da Liga NOS, também de penálti, aos 84'.À partida para a última jornada (que se disputa em dezembro), as contas do grupo A são fáceis de fazer. Marítimo e Penafiel estão eliminados e vão apenas cumprir calendário na Madeira. Já P. Ferreira e Sp. Braga vão discutir o apuramento na Capital do Móvel. Os pacenses precisam de ganhar para se qualificarem para a final four, enquanto que aos bracarenses basta um empate.