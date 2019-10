15'- O Penafiel avançava com perigo rumo à baliza de Matheus, mas a receção de Ludovic acabou por estragar a jogada. Passou o perigo para a equipa da Liga NOS.9'- Ricardo Horta, com três pelos adversários pela frente, ainda conseguiu rematar, mas a bola não levou perigo às redes do Penafiel.7'- Livre frontal de João Novais sai à figura de Luís Ribeiro, que agarra com segurança.5'- Arrancada de Ludovic pelo corredor direito, mas a defesa do Sp. Braga resolve.1'-A jogada começa no corredor direito em Galeno, que vira o jogo para a esquerda, para Ricardo Horta. Horta coloca no meio em Rui Fonte, a equipa do Penafiel não consegue afastar e o avançado faz o primeiro da partida!.1'- Começa a partida!Já há onzes iniciais!: Luís Ribeiro; Capela, Felipe Macedo, João Paulo e Inácio Santos; Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Ludovic, Gleison e Yuri Araújo; PiresSuplentes: Léo Navacchio, Paulo Henrique, Leandro Teixeira, Alan Schons, Ronaldo Tavares, Alfredo e Márcio Santos: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Cajú; Palhinha, Fransérgio, João Novais e Ricardo Horta; Galeno e Rui FonteSuplentes: Eduardo, Claudemir, Agbo, Xadas, Diogo Viana, Murilo e PaulinhoJá o Penafiel não alcançou a fase de grupos da última edição da Taça da Liga, sendo afastado pelo Farense (também em penáltis) na primeira fase da prova.Na edição anterior, o Sp. Braga alcançou a final-four da competição, sendo afastado pelo Sporting na meia-final, depois do desempate por penáltis.Recorde-se que, no outro jogo do grupo, P. Ferreira e Marítimo empataram a um golo na Capital do Móvel, tendo ambas as equipas um ponto somado nesta altura.Boa noite! Penafiel e Sp. Braga defrontam-se esta segunda-feira, a partir das 20h15, em jogo da primeira jornada do grupo A da Taça da Liga.vai acompanhar tudo ao minuto!