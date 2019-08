Penafiel-Tondela, 1-0: Golo de Pires vale apuramento para a fase de grupos

O Penafiel, da Segunda Liga, afastou este sábado o Tondela, da Liga NOS, da Taça da Liga, numa partida relativa à segunda fase da prova e que terminou com a vitória da equipa da casa por 1-0.Pires foi o herói do jogo, ao apontar o único golo do encontro, aos 74 minutos, garantindo a qualificação dos penafidelenses para a fases de grupos da prova.O Penafiel desde cedo mostrou a vontade de fazer uma surpresa e, logo nos primeiros 45 minutos, foi a equipa que criou mais oportunidades de golo, pecando apenas na finalização.Nos primeiros minutos Ludovic, de pé esquerdo, fez o primeiro remate de perigo, tendo a bola roçado o poste e, já perto do intervalo Pires, com um cabeceamento, atirou a bola por cima do poste da baliza de Leo.O Tondela não mudou a postura no segundo tempo e acabou por pagar caro por isso mesmo.Aos 72 minutos, Pires voltou a ameaçar a baliza do guardião do Tondela e, dois minutos depois, já não falhou.Após um cruzamento da esquerda, o avançado da equipa penafidelense apareceu solto na área, nas costas da defesa do Tondela, e rematou para o golo da vitória.: 0-0.1-0, Pires, 74 minutosLeo, Coronas, João Paulo, Vini, Pedro Henrique, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Ludovic, Gleison (Inácio Santos, 67), Yuri Araújo (Capela, 80) e Pires (Ronaldo, 85).Luís Ribeiro, Felipe Macedo, Inácio Santos, Pedro Lemos, Ronaldo, Capela e Jeferson).Miguel Leal.Cláudio Ramos, Moufi, Wilson, Tavares, João Vigário, Bruno Monteiro, Pepelu, Jaquité (Pedro Augusto, 74), Rubilio (Rúben Fonzeca, 64), Xavier (Murillo, 55) e Richard.Diogo, Jota, Pedro Augusto, Murillo, Rúben Fonseca, Filipe Ferreira, Philipe.Natxo González.António Nobre (Leiria).Cartão amarelo para Vini (37), Romeu Ribeiro (52), Pepelu (58), Ruben Fonseca (71), Coronas (77), Pedro Henrique (78), Pires (85) e Inácio Santos (87).Cerca de 1.500 espetadores.