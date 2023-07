Portimonense-Estrela Amadora, 3-1: algarvios levam a melhor em jogo com dois penáltis

O Portimonense venceu este domingo na receção ao Estrela da Amadora, por 3-1, com os reforços Rildo e Ronie Carrillo a marcarem na estreia, e seguiu para a segunda fase da Allianz Cup.

No arranque de época para as duas equipas da Liga Betclic, os algarvios saíram por cima, com golos de Rildo (6 minutos, de penálti), Ronie Carrillo (62') e Carlinhos (82', de penálti), e marcaram encontro com o Leixões na próxima ronda da competição, enquanto Ronaldo Tavares assinou o único tento dos amadorenses (58').

O Portimonense apresentou-se com quatro reforços (Vinicius Silvestre, Sylvester Jasper, Rildo e Ronie Carrillo), além de Guga, que alinhava nos sub-23 na época passada, enquanto, no Estrela, alinharam de início 11 jogadores que transitaram do plantel 2022/23.

Com os dois treinadores na bancada, ambos a cumprirem castigo, os algarvios, que estrearam novo relvado, começaram praticamente em situação de vantagem, abrindo o marcador logo aos seis minutos, numa grande penalidade convertida pelo extremo Rildo, a punir mão de Miguel Lopes na área.

Para início de época, o jogo foi mexido na metade inicial e o perigo rondou as duas balizas, especialmente nas tentativas de Lucas Ventura (27') e Jasper (38'), nos algarvios, e de João Reis (27'), Regis (30') e Jean Felipe (45'+1), nos amadorenses, todos com remates que não passaram longe dos ferros.

Na segunda parte, que arrancou em menor ritmo, o Estrela ainda empatou, por Ronaldo Tavares (58'), com alguma felicidade, após centro de Regis, e o avançado esteve perto do 2-1 dois minutos depois, colocando à prova Vinicius Silvestre.

Mas a reação da equipa de Paulo Sérgio foi mais forte, com o avançado equatoriano Ronie Carrillo a marcar na recarga a um remate de Sylvester Jasper ao poste (62'), antes de Carlinhos fechar a contagem de grande penalidade (82), após falta de Luan Farias sobre o reforço Igor Formiga.

Na segunda fase da Taça da Liga, o Portimonense vai defrontar o Leixões, em Matosinhos, em encontro marcado para domingo, às 11 horas.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense-Estrela da Amadora, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rildo, 6 minutos (penálti).

1-1, Ronaldo Tavares, 58.

2-1, Ronie Carrillo, 62.

3-1, Carlinhos, 82 (penálti)

Equipas:

- Portimonense: Vinicius Silvestre, Guga (Igor Formiga, 67), Alemão, Filipe Relvas, Gonçalo Costa (Seck, 67), Paulo Estrela (Maurício, 77), Lucas Ventura (Pedrão, 46), Carlinhos, Sylvester Jasper (Diaby, 77), Rildo e Ronie Carrillo.

(Suplentes: Gabriel Souza, Maurício, Paulinho, Seck, Davis, Diaby, Igor Formiga, Pedrão e Hélio Varela).

Treinador: Paulo Sérgio (substituído no banco por Bruno Veríssimo, devido a suspensão).

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Miguel Lopes (Luas Farias, 78), Mansur, Jean Felipe (Hevertton, 64), Aloísio Souza, Vitó (Léo Cordeiro, 64), João Reis, Regis Ndo (Capita, 64), Ronald Pereira (Kikas, 78) e Ronaldo Tavares.

(Suplentes: António Filipe, Omurwa, Capita, Erivaldo Almeida, Léo Cordeiro, Shinga, Hevertton, Kikas e Luan Farias).

Treinador: Sérgio Vieira (substituído no banco por Gabriel Santos, devido a suspensão).

Árbitro: Ricardo Baixinho (Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mansur (01), Miguel Lopes (05), Carlinhos (33), Seck (72), Vinicius Silvestre (73), João Reis (81) e Maurício (90+4).

Assistência: 968 espetadores