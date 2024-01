Proença e a final four da Taça da Liga no estrangeiro: «Penso que em 2026 já poderá acontecer»

Esta é a última temporada com a Allianz Cup no atual formato. A partir da próxima época, o modelo competitivo irá mudar e a Liga Portugal trabalha para internacionalizar a final four. E Pedro Proença aponta 2026 como ano da estreia além fronteiras."A Taça da Liga é uma competição madura que todos os clubes querem ganhar, só esse sinal desportivo é fundamental. Estamos num momento de transição, como sabem a partir de 2024, com a reformulação dos quadros competitivos, a Taça da Liga terá nova roupagem. Este é o último ano neste modelo, para o ano já será mais reduzido", começou por dizer, em exclusivo a, à margem do Globe Soccer Awards, no Dubai, antes de se debruçar sobre a final four fora do país."Estamos a trabalhar nessa possibilidade, anunciaremos em breve onde é que em 2025 acontecerá final four da Taça da Liga. O que queremos verdadeiramente é a partir de 2026 poder projetar em termos internacionais a final four da Taça da Liga, uma competição que deve e tem de ser projetada a nível internacional, num projeto de internacionalização que os clubes querem fazer, para que possamos fazer das provas nacionais provas reconhecidas internacionalmente", disse.Haverá já interessados lá fora? Proença diz que sim. "Há, estamos em negociações, penso que em 2026 estaremos disponíveis para que isso possa acontecer, que possa ser uma realidade, e estamos a trabalhar nesse sentido", garantiu o presidente da Liga Portugal.Proença abordou ainda uma lista de nomeados aos Globe Soccer Awards que conta com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rui Costa e Jorge Mendes. "É o reconhecimento da marca de água do futebol português, a capacidade de gerar talento a todo o momento, quer a nível de jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes, agentes. Hoje será mais um momento de grande consagração do futebol português, com grandes nomeados", resumiu.