PSP identificou 10 adeptos no Sp. Braga-Sporting e apreendeu uma arma branca

A PSP de Leiria informa esta quarta-feira que identificou 10 adeptos na sequência do encontro que ontem colocou frente a frente o, na meia-final da Allianz Cup, em Leiria.Segundo a nota divulgada, foi identificado "um adepto por invasão do recinto de jogo", outro "por deflagração e posse de um engenho pirotécnico", dois por "comportamentos inadequados e que foram expulsos do recinto" e quatro por "ofensas à integridade física", tendo sido ainda apreendida uma arma branca. Foram também idenficados dois homens "sobre os quais pendem pedidos judiciais".Mais explica a comunicação da polícia que "foram levantados os respetivos autos de contraordenação que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)".