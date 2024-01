Ricardo Horta e a meia-final com o Sporting na Allianz Cup: «Vamos a jogo para vencer»

Entrevistado pela Liga Portugal e com a ajuda de Tarantini, antigo jogador do Rio Ave, Ricardo Horta já fez a antevisão da meia-final da Allianz Cup, frente ao Sporting, começando por registar que "faz parte dos objetivos do clubes estar em todas as frentes e todas as decisões e esta final four é um dos objetivos desde o início da época"."Vamos fazer de tudo parta poder estar na final e para poder vencê-la", registou o capitão do Sp. Braga."Por experiência própria e estando num clube como o Sp. Braga em que estamos habituados e jogar de três em três dias, ou de quatro em quatro dias e quando estamos inseridos neste ritmo competitivo, parta nós já não nos afeta, antes pelo contrário, às vezes até nos ajuda porque acabámos um jogo, é a recuperação, a preparação para o próximo jogo e estamos logo disponíveis para jogar. Falando num clube como o Sp. Braga, como estamos habituados, acho que este modelo competitivo nos assenta bem e estamos confortáveis com isso.""Esta final four acaba por ter sempre grandes jogos e este ano não vai fugir à regra. Quatro grandes equipas que merecem estar nesta final four. Vamos apanhar o rival o rival que está na melhor fase, a equipa que está melhor em Portugal., mas nós temos as nossas armas, vamos a jogo para vencer e é isso que o Sporting pode esperar também do Sp. Braga, uma equipa que vai dar luta pela vitória.""Estes jogos de ou matas ou morres são sempre decididos no detalhe. Nós já passamos por isso, com uma final que perdemos com o Sporting no detalhe, mas é assim mesmo, estes jogos decidem-se assim e teremos de estar altamente concentrados porque sabemos que temos esta oportunidade para vencer e se não conseguirmos estamos fora."