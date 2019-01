Rui Pinto assistiu ao Benfica-FC Porto com os seus advogados

Rui Pinto assistiu ao jogo entre o FC Porto e o Benfica com a sua equipa de advogados. Um dos advogados do alegado hacker do Benfica partilhou uma imagem no Twitter, em que Pinto está acompanhado por William Bourdon e Dávid Déak.



Bourdon e Brengarth são advogados em França. Bourdon trabalhou com Julian Assange (o fundador do WikiLeaks), Edward Snowden (que revelou o sistema de vigilância em massa da NSA), Hervé Falciani (que denunciou o esquema de evasão fiscal do HSBC Swissleaks) e Antoine Deltour (que mostrou como o Luxemburgo ajudou várias grandes empresas a fugir ao Fisco).

Brengarth trabalha com Bourdon, no seu gabinete, desde 2015. Dávid Déak é um advogado húngaro, que acompanhou Rui Pinto durante a sua audiência em Budapeste, onde o hacker foi detido. Portugal pediu a extradição de Pinto à Hungria, sendo que a próxima audiência terá que acontecer obrigatoriamente dentro de 60 dias.





Nous étions à Budapest avec William Bourdon pour préparer, avec notre Confrère hongrois David Deak, la défense de Rui Pinto, lanceur d’alerte qui a participé au #FootballLeaks et qui est soutenu par @TheSignalsNetw. pic.twitter.com/L7z33AZ8j3 — Vincent BRENGARTH (@v_brengarth) 23 de janeiro de 2019





