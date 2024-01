Sílvio elogia Estoril: «Toda a gente ficou surpreendida, ninguém esperava que o Benfica perdesse»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vencedor de três Taças da Liga ao serviço do Benfica, Sílvio ficou surpreendido com a eliminação dos encarnados frente ao Estoril. O antigo defesa, retirado dos relvados desde o final da época passada, deixou rasgados elogios aos canarinhos.

"Toda a gente ficou surpreendida, ninguém esperava que o Benfica perdesse a meia-final, apesar de o Estoril ter feito um grande jogo. É uma equipa que não pode andar a lutar para não descer de divisão", analisa o embaixador da Liga ao nosso jornal, antes de antever o duelo decisivo da final four da Allianz Cup. "A jogar assim, o Estoril tem de estar na primeira metade da tabela. Vai ser uma final muito interessante. Estão com a moral em alta, assim como o Sp. Braga por ter eliminado um grande Sporting", atira o ex-defesa de 36 anos.

Após terminar a carreira ao serviço do Vilafranquense, Sílvio quer continuar perto do futebol. "Quem faz carreira não deve sair de todo deste meio. O futebol precisa de ex-futebolistas para ajudar à sua evolução", explica o internacional português que descarta virar treinador. "Nem sequer tenho o curso. Vivo em Lisboa com a minha família, abri um ginásio na Avenida da Igreja, em Alvalade, e agora sou em embaixador da Liga."