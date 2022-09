Sorteio da fase de grupos da Allianz Cup acontece na sexta-feira

A Liga Portugal anunciou que o sorteio da fase de grupos da Allianz Cup irá suceder já nesta sexta-feira, a partir das 12 horas, na sede do organismo.A prova irá ser composta por 34 equipas distribuída por oito grupos: seis de quatro equipas e dois de cinco. Os vencedores dos oito grupos apuram-se para os quartos de final.A Allianz Cup arranca em novembro, aproveitando a pausa competitiva para a realização do Mundial do Qatar, disputando-se num regime transitório.A Final Four vai realizar-se em Leiria entre 21 a 28 de janeiro de 2023.