Sorteio da 'final four' da Allianz Cup, em direto

No auditório da Liga Portugal começa então o sorteio com a resença de Helton





12h08 - "É assustador não ouvir adeptos nas bancadas, ouvimos os jogadores falar, os recados dos treinadores...", atira Quim12h - Ricardo Rocha recorda a Taça da Liga em Inglaterra. "Lá é vista de outra maneira mas cá também tem evoluído bastante e os clubes têm agora muito interesse em vencer este troféu". Já sobre o Benfica, o antigo jogador dos encarnados diz que as águias têm possibilidade de chegar à sétima. "É um dos objetivos de qualquer clube nesta altura da época", sublinha acrescentando que espera ver adeptos nas bancadas nesta final11h57 - Já Quim recorda que nas primeiras edições os clubes 'grandes' não chegavam às finais porque não tinham a mesma motivação que hoje mostram na prova11h55 - João Pinto tem seguido também "com entusiasmo" a Taça da Liga e deixa o recado. "Espero que, de uma vez por todas, os clubes tragam para esta prova o mesmo significado que o campeonato e a Taça de Portugal", disse o embaixador da Liga. Já sobre o "seu" FC Porto, João Pinto sublinha que gostaria que Sérgio Conceição vencesse a prova. "Futebol sem adeptos é como irmos a um restaurante e comermos comida sem sal", afirmou a propósito dos jogos sem público11h52 - Embaixador da Liga Portugal, Ricardo elogia a Allianz Cup. "A prova tem vindo a crescer de forma fabulosa. Tenho muita pena se não pudermos ter público no etsádio porque estavam reunidos todos os ingredientes para bons espetáculos". Sobre Rúben Amorim, detentor do título - o ano passado conquistou-a ao serviço do Sp. Braga - Ricardo foi taxativo. "Vai querer a Taça de novo mas vai ter de encontrar equipas fortes"- Arranca a transmissão!- O sorteio vai ser realizado por Helton e conta também com a presença, por videoconferência, dos embaixadores da Liga Portugal João Pinto, Ricardo Rocha, Quim e Ricardo- O Sp. Braga é o detentor do troféu, que já tinha conquistado em 2013, tantas vezes quanto o Sporting, vencedor em 2018 e 2019, enquanto o Benfica é o recordista de triunfos, com sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), e o FC Porto ainda não tem qualquer troféu.- O Sp. Braga venceu por 3-1 o Estoril e o Sporting por 2-0 o Mafra, ambos da 2.ª Liga, enquanto Benfica e FC Porto bateram dois primodivisionários, respetivamente, V. Guimarães (4-1 no desempate por penáltis, após empate 1-1) e Paços de Ferreira (2-1).- Os quatro primeiros classificados da Liga NOS, liderada pelos leões, avançaram para a 'final four' da prova, que vai ser disputada entre 16 e 23 de janeiro de 2021, em Leiria, depois de se terem imposto nos respetivos jogos dos quartos de final.Bom dia! Sp. Braga, detentor do troféu, Benfica, FC Porto e Sporting conhecem hoje o alinhamento dos jogos das meias-finais da Allianz Cup de 2020/21, cujo sorteio se realiza na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a partir do meio-dia. Siga aqui o direto!