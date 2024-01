Sp. Braga-Sporting, 1-0: o duelo em 5 factos

O Sp. Braga venceu () o Sporting e carimbou assim o apuramento para a final da Allianz Cup, isto num jogo que mereceu os seguintes destaques por parte da Goalpoint:O Sp. Braga concedeu domínio ao Sporting, que somou 575 tentativas de passe (com 86% de eficácia) e 62% de posse. O ascendente acabou por ser inconsequente.Os guerreiros venceram 57 dos 107 duelos individuais travados. A margem é curta, mas não deixa de ser simbólica, ou não tivesse o ex-leão Paulo Oliveira vencido quatro dos cinco duelos que travou com Gyökeres.Parece mentira ou ‘bug, mas o Sporting criou apenas 1,2 Golos Esperados em 19 remates, três nos ferros, em disparos que tinham uma probabilidade de golo muito baixa e cujo mérito decorreu exclusivamente da qualidade dos seus executantes.Viktor Gyökeres foi uma sombra do seu habitual e prova disso são as 17 perdas de posse em 44 (39%). O sueco perdeu 12 dos 16 duelos individuais que travou.João Moutinho é capaz de ser um ‘vampiro’. O experiente médio somou 10 ações defensivas, incluindo sete desarmes, o máximo da partida