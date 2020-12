- Resta assinalar que o jogo tem o seu início agendado para as 20h15 e, uma vez mais, os adeptos leoninos estão a planear uma concentração para receberem a equipa por volta das 18h30 no Estádio José Alvalade,





- O Mafra é orientado por Filipe Cândido, um antigo jogador que fez a formação no Sporting, e não poupa elogios ao adversário de hoje. "O Sporting é, provavelmente, a melhor equipa a jogar. Nós temos a expectativa de valorizar-nos e divertirmo-nos", realçou o técnico que ainda deu a receita para a vitória: "Temos de ser organizados e muito fortes para não darmos a bola ao Sporting".- No lado leonino resta ainda assinalar a estranheza pela nomeação de Tiago Martins, um árbitro que esteve sob fogo cerrado por parte do Sporting após o clássico, por ter originado a reversão de um penalti que Luís Godinho assinalou num primeiro momento até ter recebido a indicação do VAR. "Como não acredito que o Conselho de Arbitragem faça provocações ao Sporting vejo um sinal de confiança neste árbitro", afirmou o diretor de comunicação Miguel Braga, na Sporting TV, onde lembrou que este árbitro não tem sido feliz frente aos leões: "Espero que tenha mais sorte que nos últimos dois jogos, frente ao Moreirense como árbitro - empate 0-0 em julho com um agarrão a Coates na área contrária a não ser assinalado nos descontos -, e no clássico como VAR onde não viu a agressão do Zaidu ao Porro, e depois chamou o Luís Godinho que reverteu o penálti do Zaidu sobre o Pote".- São esperadas várias alterações na equipa do Sporting em todos os setores, e o principal destaque passa pelo regresso de Pote que não defrontou o Paços de Ferreira, na passada, sexta-feira por castigo. Matheus Nunes e Daniel Bragança vão ter uma nova oportunidade e, na baliza, vai voltar Luís Maximiano. De fora continua Jovane que recupera de um traumatismo na anca direita.- Os leões são os claros favoritos para o jogo de hoje e, na Taça da Liga,vão defrontar o Mafra pela primeira vez. Rúben Amorim descreveu o adversário de hpje como uma equipa de "muita coragem", e garantiu que a conquista deste título é um objetivo asumido da sua equipa. "Queremos conquistar a Taça da Liga e a Taça de Portugal. No campeonato vamos jogo a jogo", afirmou o técnico na antevisão da partida. Recorde-se que o treinador do Sporting já venceu esta competição na época passada, então ao serviço do Sp. Braga.- Sporting e Mafra dão hoje o pontapé de saída na Taça da Liga 2020/21, uma prova com um formato mais reduzido fruto do calendario mais apertado ditado pela pandemia. Esta temporada a competição será disputada por oito equipas (Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga, P. Ferreira, V. Guimarães, Estoril e Mafra) que irão lutar pela final-four que se vai disputar em Leiria, já em 2021. Os confrontos foram ditados pelas classificações das equipas nas respetivas ligas e, em caso de empate no final dos 90 minutos, o vencedor será encontrado através da marcação imediata de penaltis.