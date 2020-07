Taça da Liga com apenas 8 clubes aprovada: saiba como vai funcionar

Os clubes aprovaram esta terça-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, o novo formato para a Taça da Liga 2020/21, que será disputada por apenas oito equipas - como Record já tinha adiantado. O novo modelo foi aprovado com 39 votos a favor, sete abstenções e dois votos contra (de Sporting e Marítimo).





Apenas irão competir os seis primeiros classificados da Liga NOS e os dois primeiros da LigaPro na última jornada de novembro (neste último caso com exceção das equipas B). A partir daqui ficarão definidos os quartos-de-final desta renovada Taça da Liga, que serão disputados nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, com as quatro melhores equipas da Liga NOS a jogarem em casa.A final four irá realizar-se de 18 a 23 de janeiro de 2021 e será disputada no atual formato, com meias-finais e final.