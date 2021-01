Tecnologia de ponta testada na Allianz Cup

A Vieww, uma empresa alemã pioneira na utilização da tecnologia no futebol, vai testar na final-four da Allianz Cup um sistema melhorado que permitirá utilizar a tecnologia de linha de golo para a avaliação de lances como os foras de jogo.

Este é o primeiro teste a nível mundial e funcionará em modo offline nos três jogos realizados em Leiria, onde foram instaladas 14 câmaras de alta resolução, que terão uma função dupla: além de indicarem ao árbitro, no espaço máximo de um segundo, se a bola transpôs a linha de golo, fornecerão ao VAR imagens com maior resolução do que as imagens obtidas pela transmissão televisiva.

"Com esta tecnologia, a nitidez das imagens vai aumentar substancialmente", assegurou Ricardo Campos, gestor de clientes da Vieww, no final da certificação realizada pela FIFA no Municipal de Leiria.

O sistema garante que não haverá intervenção do fator humano nas linhas traçadas e assegura a cobertura completa do terreno de jogo devido à existência de mais câmaras (mais duas, para além das 14 da tecnologia de linha de golo).

Estas câmaras captam imagens a 200 frames por minuto, enquanto as restantes câmaras da transmissão televisiva funcionam a 50 frames. "Com esta tecnologia, a nitidez das imagens vai aumentar substancialmente e o VAR tem possibilidade de escolher de muito mais ângulos imagens para agir em situações difíceis, como uma mão na bola. Esta simulação com o VAR é muito importante para avaliar este modelo", explicou Markus Garscha, diretor-técnico Vieww, que acredita que a tecnologia começará a ser utilizada em breve nas principais ligas europeias, além das grandes competições de seleções.

O resultado do teste nos três jogos da Allianz Cup será apresentado à FPF, por forma a aquilatar da possibilidade de vir a ser implementada nas competições profissionais.