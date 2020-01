Todas as reações à vitória do Sp. Braga na final da Allianz Cup: «Vi logo que ia ser grande treinador»

0h06



O 'Jornal de Notícias' revela que a casa de Jesús Corona terá sido assaltada durante a final deste sábado.

0h04



A análise da equipa do Sp. Braga



23h51



Consulte os casos da partida



23h44



A análise da equipa do FC Porto



23h38



Pinto da Costa acaba de passar pela zona mista e não presta declarações. Tal como Sérgio Conceição, que não marcará presença na habitual conferência de imprensa.



23h19 - Rúben Amorim (treinador do Sp. Braga), à SportTV



Reação ao anúncio de Sérgio Conceição

"Para mim é um grande treinador, o futebol é injusto, se fosse o FC Porto a marcar aos 90' não estávamos a falar disto. Revela o carácter do míster, que sentiu mais um título perdido. Não me surpreende mas acho que tem feito um excelente trabalho no FC Porto, é um grande treinador e penso que vai continuar"



22h57 - Pedro Proença (presidente da Liga), à SportTV



Sobre Rúben Amorim

"Foi uma aposta num novo modelo competitivo. Se até agora tudo tinha vantagens, no lançar destes talentos... O Rúben é um caso disso. Um jovem que arbitrei como miúdo, um grande jogador que se fez um grande treinador... Não tenho dúvidas que será. Falar de uma escola de treinadores que temos capacidade de gerar. É um jovem treinador que terá um futuro muito promissor. O futebol está cheio de gente boa, competente e com capacidade para alavancar um discurso e uma narrativa, que por vezes não é positiva, que não corresponde à competência e capacidade que os profissionais em Portugal têm"



"Parece-me que o modelo formativo tem de ser repensado. É uma opinião particular. Os nossos ex-jogadores têm um gap de aprendizagem diferente em relação aos demais. Este modelo formativo tem de ser repensado. A ANTF está a pensar nisso e a Liga Portugal será um parceiro para encontrar uma boa solução. Temos de pensar este modelo. Parece-nos a nós, numa reflexão curta, que aqueles que foram ex-jogadores, jogadores de referência, poderão ter um encurtamento para chegar a este nível de uma forma diferente"



Taça da Liga

"Falar desta competição é com carinho especial, pois esta direção investiu muito nela. Estamos muito satisfeito. Tem sido um trabalho cimentado, num conceito novo. No final ter um jogo destes, com emoções e final emotivo, é sinal de que esta prova ganhou corpo e maturidade. Esta prova defende um conceito que gostaríamos de ver noutras provas, a centralização de um conjunto de propriedades. É uma competição onde os clubes se envolvem de forma particular. Uma fan zone onde os clubes interagiram, velhas glórias presentes, a aposta nos eSports. O futebol tem de dar esta imagem. O que se passou em Braga fez com que esta competição se consolidasse. Queremos fazer do futebol isto. O FC Porto foi um digno vencido. O Sp. Braga um digno vencedor. Mas quero lembrar as outras equipas que estiveram nesta final four também"



FC Porto

"O FC Porto desde a primeira hora, num espírito de fair play. Só tenho de elogiar o comprotamento de ambas as equipas que estiveram nesta final four, mas também de todas"



Reunião com o governo

"É evidente que o tema da violência nos preocupa. Todos sabemos que há uma lei aprovada, que nos parece insuficiente para resolver os casos que temos. Os clubes já pagam muito dinheiro em segurança pública. O modelo da Liga já impõe multas avultadas. Este trabalho tem de incidir nas forças da autoridades, em revistas mas minuciosas, a obrigação de termos os adeptos sancionados pelas práticas a terem de se apresentar em esquadras, de forma a não estarem em espectáculos que não são deles. Queremos uma resposta dura e eficaz de todos. O futebol tem trilhado o seu caminho, mas a responsabilidade civil tem de acontecer por parte do Ministério da Administração Interna. O nosso discurso será sempre construtivo, mas tem de ser duríssimo. Esta é uma luta da Liga, da Federação, de todas as federações desportivas que querem combater a violência"

22h53 - Ruben Amorim (treinador do Sp. Braga) reage ao facto de Conceição ter colocado o lugar à disposição:

Finais não se jogam… -



Senhoras e senhores, eis os vencedores da edição 2?0?1?9?/ 2?0?2?0? da #AllianzCup! pic.twitter.com/0hpuNNzsUg — SC Braga (@SCBragaOficial) January 25, 2020

Marcano: “É um dia triste para o clube. É duro, mas temos de ser homens. Somos um clube ganhador e temos de pensar em ganhar”#FCPorto #SCBFCP #TaçadaLiga pic.twitter.com/mKjCbGXmM8 — FC Porto (@FCPorto) January 25, 2020

