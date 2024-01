Tomás Araújo analisa reforços do Benfica: «Têm estado bem, têm muita qualidade»

Tomás Araújo falou aos jornalistas presentes no relvado do Estádio Municipal de Leiria cerca de uma hora antes de começar o duelo entre Benfica e Estoril, a contar para a segunda meia-final da Allianz Cup.

O defesa-central formado no Seixal salientou que os encarnados querem voltar a conquistar a competição, que 'foge' às águias desde 2015/16. "[Jogo com o Estoril esta noite] Vale a presença na final. É mais um título que queremos ganhar, sem dúvida. Vai ser um jogo difícil. O Estoril é uma equipa com muita qualidade, muito jovem e, por isso, irreverente. Temos que entrar com tudo e com certeza que o objetivo é ganhar", começou por dizer o jovem, de 21 anos.

De novo no banco de suplentes do Benfica, Tomás Araújo prometeu continuar a trabalhar para ser opção inicial no setor mais recuado da equipa. "É continuar a trabalhar, sempre trabalhar. A escolha é do míster, ele é que sabe o que é melhor no momento. A nós [jogadores], cabe-nos trabalhar para mudar essas escolhas", atirou, deixando elogios ainda a Marcos Leonardo, Benjamín Rollheiser e Álvaro Carreras, trio de reforços que esta noite também são opção para Roger Schmidt desde o banco: "Têm estado bem, têm estado bem. Têm muita qualidade e esperemos que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos."

Para terminar, Tomás Araújo explicou como um jogador do Benfica vive normalmente um dia de jogo como o de hoje. "Concentramo-nos no estágio. Depois, temos a viagem e depois estamos no hotel, mais tranquilos, a relaxar, para depois termos este momento e este compromisso. Música? Ouço sim, antes dos jogos, para estar mais tranquilo e para relaxar", concluiu.



Recorde-se que Benfica e Estoril defrontam-se esta noite, a partir das 19:45 horas, no Estádio Municipal de Leiria, em jogo a valer um apuramento para a final da Allianz Cup, onde já está o Sp. Braga, depois de ter derrotado o Sporting na outra meia-final da competição.