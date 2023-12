Vasco Seabra e o jogo com o FC Porto: «Uma das melhores equipas de Portugal e da Europa»

O Estoril defronta às 18h de quarta-feira o FC Porto para a 2.ª jornada da Taça da Liga, 72 horas depois de jogar com o Sp. Braga e o técnico Vasco Seabra não se intimida com o patamar Champions que a equipa enfrenta perante estes adversários.

"Estes jogadores estão a preparar-se para que isso possa acontecer, o que procuramos é dar crescimento ao clube e que o clube possa direcionar-se para isso. Naturalmente que é esse o desafio, porque a valorização dos nossos jogadores e do que fazemos e a conquista de pontos e competições está no 'ADN' e é algo que queremos agarrar à nossa forma de ser e de estar", afiançou.

O Estoril garante o apuramento para a final four da Taça da Liga se voltar a vencer o FC Porto como fez no Dragão, por 1-0, mas isso não tira o foco ao grupo, assegura o treinador: "Mais do que aquilo que pode representar mais à frente, é o que representa agora. É este momento, o momento atual, de defrontar uma das melhores equipas de Portugal e da Europa."

O triunfo no Dragão já faz parte do passado, não é esquecido, mas não será repetido pela mesma fórmula, deixa antever Vasco Seabra. "É sempre importante tentarmos surpreender, vamos jogar contra um adversário que tem um excelente treinador, que de jogo para jogo também faz várias 'nuances', que naturalmente provoca em nós a preparação para diferentes coisas, tal como também nós procuramos coisas diferentes para tentarmos criar essa mesma surpresa. Vamos ter pela frente um FC Porto muito forte", perspetiva o técnico dos canarinhos, concretizando: "Tenho a certeza de que o Sérgio vai apresentar aquele que considera ser o melhor 'onze' para nos defrontar, disso não tenho dúvidas. Pelo espírito competitivo do treinador, pelo espírito competitivo do clube e do nosso lado teremos de fazer exatamente o mesmo."