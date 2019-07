Armacenenses asseguram quatro reforços

O guarda-redes Luís Pedrosa (ex-Louletano), o defesa Raúl Avinte (ex-Oriental), o médio Francisco Fernandes (ex-Vista Alegre) e o avançado Marocas (ex-Louletano) são reforços do Armacenenses, que vai participar, pela quarta época consecutiva, no Campeonato de Portugal.



Este quarteto junta-se a dois outros reforços já anunciados, o defesa Pedro Branco (ex-sub-23 do Portimonense) e o o médio Hugo Barbosa (ex-Sertanense).