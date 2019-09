Esperança de Lagos: Mateus Vieira e António Belo são reforços

O médio-defensivo brasileiro Mateus Silva, de 20 anos, proveniente dos escalões de formação do Vitória da Bahia, e o extremo António Belo, de 25 anos, formado no Marítimo e ex-Stumbras, da Lituânia, são reforços do Esperança de Lagos, que participa no Campeonato de Portugal.





Os lacobrigenses, que se sagraram campeões do Algarve na última temporada, ainda não ganharam no campeonato, somando dois empates e uma derrota. Na Taça de Portugal, porém, garantiram a passagem à segunda eliminatória, por força da vitória (1-0) na receção ao Lusitano de Évora.