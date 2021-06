Roberto Alberto continua no comando da equipa do Esperança de Lagos

O treinador Roberto Alberto, de 35 anos, renovou contrato com o Esperança de Lagos e irá cumprir a quinta temporada consecutiva ao serviço da formação algarvia, que competirá no Campeonato de Portugal em 2021/22.





Antigo jogador do Esperança de Lagos, Roberto Alberto conta, como técnico, com um título de campeão do Algarve, tendo, nas duas últimas épocas, no Campeonato de Portugal, atingido sempre o objetivo proposto: a permanência.