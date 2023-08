Abel Camará e Miguel Rosa reforços do Sintrense SAD

O Sintrense acertou a contratação de Abel Camará e Miguel Rosa para competir na Série D do Campeonato de Portugal.O primeiro, avançado guineense de 33 anos, representou emblemas como Belenenses, E. Amadora, Beira-Mar, Feirense, Mafra ou, em 2021/22, B SAD, assim como os romenos do Petrolul Ploiesti, os sauditas do Al-Faisaly, os cipriotas do Pafos, os italianos da Cremonese, os cazaquis do Irtysh, os turcos do Elazgspor, os iranianos do Machine Sazi e, na época passada, os indonésios do Arema.O segundo, médio de 34 anos, esteve vinculado ao longo da carreira a Benfica, Belenenses, Estoril, Cova da Piedade e, na época passada, E. Amadora.Ambos integraram o 20.º Estágio do Jogador do Sindicato dos Jogadores, que decorreu em Odivelas.