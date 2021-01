«Acreditamos que Edgar Davids vai ser um grande treinador»

O holandês Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense, numa escolha "que se insere na lógica seguida pela SAD desde há longo tempo, apostando preferencialmente em técnicos em início de carreira", justifica Luís Torres, líder da SAD.





"Desde Abel Xavier, passando por Vasco Faísca ou José Carvalho Araújo, que recentemente cessou funções, temos preferência por este tipo de perfil e o Edgar Davids estava disponível e gostou do projeto apresentado pela SAD do Olhanense", adianta Luís Torres, salientando que "foi um processo bem simples e rápido".O responsável dos rubronegros acredita que Edgar Davids "será um grande treinador e poderá fazer um bom trabalho no Olhanense, o que nos levou a contratá-lo. A circunstância de de tratar de uma grande figura do mundo do futebol, com o mediatismo que isso acarreta e as portas que poderá abrir, é um bónus. Mas ele veio para treinar e confiamos nas suas capacidades".O Olhanense ocupa o quarto lugar na Série H do Campeonato de Portugal e o objetivo "passa por chegar ao topo da classificação, pois temos dois jogos em atraso e reconhecemos no grupo, que sofrerá alguns reajustamentos, capacidade para fazer mais".Edgar Davids já ministrou a sessão de treino desta segunda-feira, contando com a colaboração de Hugo Faria, antigo jogador do clube e que iniciara esta época como adjunto dos ingleses do Bournemouth. Jorge Viegas (adjunto), Miguel Vicente (treinador de guarda-redes) e Vicente Turé (preparador físico) completam a equipa técnica.Edgar Davids, de 47 anos, foi um dos mais destacados futebolistas da sua geração e serviu clubes de renome, como Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter de Milão e Tottenham. Como treinador, está a dar os primeiros passos, tendo sido na primeira metade da época adjunto do Telstar, da Holanda.