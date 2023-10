AD Marco 09 anuncia contratação do treinador Pedro Barroso

O AD Marco 09, equipa que subiu este ano do Campeonato de Portugal, anunciou esta tarde a contratação do treinador Pedro Barroso, de 38 anos, que na temporada passada orientou o Salgueiros, tendo já trabalhado no Espinho, BC Branco, Freamunde, Aliados Lordelo e Rebordosa.Está assim encontrado o sucessor da equipa técnica que era liderada por Bock, que conduziu os marcoenses de volta aos campeonatos nacionais ao fim de 17 anos.O AD Marco 09 ocupa o 10.º lugar da Série B do Campeonato de Portugal, com 5 pontos em 6 jogos.