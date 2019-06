Alberto Mesquita: «Estádio para Vilafranquense e Alhandra seria interessante»

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, vincou aas ideias do município para o desporto tendo em conta o mais recente êxito desportivo do Vilafranquense no futebol sénior. O edil vilafranquense, de 69 anos, revelou abertura para "continuar a ajudar" o clube, as ideias para um estádio municipal e abordou ainda o futuro na antiga Escola da Armada - um terreno anexo ao Campo do Cevadeiro onde pode vir a nascer um outro campo.Alberto Mesquita - "Foi uma reunião muito cordial referindo que o impacto do sucesso desportivo tem por sua vez um impacto no nosso concelho de Vila Franca de Xira. Por isso, é necessário, de facto, criar as condições e parcerias que poderemos vir a estabelecer. Disse e transmiti ao sr. Presidente da SAD que da parte da Câmara sempre estivemos e continuamos a estar muito disponíveis para continuar a apoiar o clube como temos vindo a fazer. No entanto, segundo disse o senhor presidente da SAD, com a subida há outras questões que se colocam como a questão das instalações. O campo é municipal, está cedido ao Vilafranquense, a CMVFX tem vindo a fazer algumas obras de conservação mas aquilo que é necessário fazer para nos enquadramos com as exigências da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, são obras de outra dimensão. Aquilo que foi transmitido é que a CMVFX, no quadro que a lei nos permite, irá analisar. A época ainda não acabou. Irá haver mais um jogo para determinar quem é o campeão do Campeonato de Portugal. Depois disso, iremos sentar-nos e verificar de que modo a CMVFX pode apoiar o clube. Transmito-lhe que foi uma reunião muito cordial e vamos tentar encontrar soluções que possam vir a ajudar o clube a desenvolver a sua estratégia desportiva para, não só agora irem disputar a 2ª Liga, um campeonato mais exigente, e pensar o futuro também. O sr. Presidente da SAD, Luiz Andrade, referiu que a estratégia vai para além disso. Quer a permanência na 2ª Liga mas os propósitos vão alem disso. O que posso dizer é que agora temos de consolidar este grande sucesso desportivo e como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence, e estaremos aqui receptivos a olhar a cada momento para perceber de que forma é que a Câmara Municipal pode ir ajudando e apoiando o clube.Alberto Mesquita - "Acho que seria uma solução interessante que permitiria resolver alguns problemas que ainda temos para resolver, nomeadamente um novo campo para o Alhandra Sporting Clube, problema que andamos há muito tempo a tentar resolver mas ainda não conseguimos. Estamos a estudar uma nova solução. Um estádio municipal que servisse os dois clubes seria interessante. Estas questões não são muito pacíficas relativamente aos clubes. O que parece mais adequado esbate-se em outras dificuldades que são difíceis de ultrapassar. Recuando a 2004, havia a ideia de fazer um único estádio para o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal. Como se vê, são coisas que parecem interessantes mas depois esbatem numa certeza rivalidade."Alberto Mesquita - "Sinceramente, compreendo algumas dificuldades, mas acho que era bem possível nestes tempos, os jogos puderem ser feitos no nosso território [concelho de Vila Franca de Xira]. Manifesto apenas uma possibilidade. Se calhar, se as coisas forem conversadas pode ser que as diferenças que ainda surgem se possam esbater. Não faço ideia. O que gostaria muito é que não podendo os jogos ser realizados no Cevadeiro, se realizassem no nosso território. Às vezes, quando as pessoas estão disponíveis para um diálogo, é possível que se consiga encontrar soluções. Gostaria muito que assim fosse mas é apenas uma opinião que fica."Alberto Mesquita - "O futebol de formação nunca estará em causa. São coisas distintas e uma coisa não implica a outra. Construímos há uns um campo com todas as condições para a formação. Aquilo que estamos a pensar daqui a alguns anos, não sei quantos neste momento é, no quadro de aquisição da antiga Escola da Marinha, lá construir um campo para substituir aquele que hoje é para a formação. Esse campo servirá mais tarde para aquilo que temos muita necessidade que diz respeito aos grandes eventos que fazemos no Cevadeiro, no pavilhão. É preciso um alargamento. Há cada vez mais pessoas que querem vir expôr os seus produtos na Feira de Outubro. O espaço faz-nos falta. O que poderá vir a acontecer é a relocalização desse campo dentro das instalações da Armada, sempre com a ideia de formação dos jovens. É imprescindível."Alberto Mesquita - "Falo sempre com quem quer falar comigo de uma forma construtiva e aberta dando resposta aos problemas que vão surgindo. O clube tem passado situações complicadas e mesmo nessas situações muito difíceis, a CMVFX nunca deixou de apoiar o clube nessas várias vertentes uma vez que o União Desportiva Vilafranquense é um clube muito eclético. Temos sempre vindo a apoiar o clube. Temos aqui uma questão para pensar e colaborar mais uma vez com o União. A CMVFX não vai ao encontro daquilo que o clube e a SAD desejariam mas certamente que vai encontrar uma plataforma de apoio para que as soluções se vão encontrando com outras parcerias para além da Câmara Municipal."