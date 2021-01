Alex Apolinário caiu inanimado em campo e ninguém quis voltar a jogar

Alex Apolinário, jogador do Alverca, caiu inanimado em campo este domingo aos 27 minutos do jogo frente ao União Almeirim, relativo ao Campeonato de Portugal. O médio brasileiro, de 24 anos, tombou sozinho na zona do meio campo, gerando logo grande apreensão entre todos os presentes.





A apreensão deu lugar ao desespero, com jogadores das duas equipas a levarem as mãos à cabeça perante a gravidade da situação. Duas ambulâncias deram entrada no relvado e transportaram o jogador para o hospital.Os futebolistas das duas equipas reuniram-se depois no grande círculo, abraçados, num momento de instrospeção. Dirigiram-se, depois, para o balneário pois não havia condições para o jogo ser retomado.