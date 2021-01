«Alex vais vencer este desafio, o desafio da tua vida»: mensagem do presidente do Alverca

Depois do enorme susto com Alex Apolinário, que este domingo caiu inanimado em pleno jogo, o presidente do Alverca recorreu às redes sociais para abordar o caso. Fernando Orge deixou uma mensagem de esperança ao jogador e agradecimentos especiais a todos os que nunca desistiram, com menção especial a dois elementos da equipa médica do clube.





"Quando o futebol deixa de ter importância... Alex vais vencer este desafio, o desafio da tua vida, estamos todos mas mesmo todos a puxar por ti com uma força enorme de esperança e muita Fé.A ti André só uma simples palavra ENORME na decisão na entrega no profissionalismo, hoje foste recompensado para o resto da tua vida mantiveste o nosso amigo entre nós, estendo estas palavras ao nosso fisioterapeuta Renato que teve um papel fundamental no suporte de vida.Quero deixar agradecimentos a muitas pessoas mas em especial ao Bombeiros Voluntários de Alverca ao 112, e uma palavra de muito agradecimento á equipe médica do INEN que nunca desistiu da vida do Alex, não conheço os nomes mas gostava de lhes agradecer do fundo do coração.Juntos vamos ultrapassar este contratempo", escreveu o presidente do Alverca.