Álvaro Pacheco assume comando técnico do Vizela

Depois de ter cessado o contrato com o Fafe, Álvaro Pacheco formalizou, esta terça-feira, o acordo alcançado com o Vizela.explicou a mudança: ''É um grande desafio ao assumir o Vizela, um projeto aliciante, co metas muito ambiciosas, que procura dar sempre as melhores condições a todos para ser feito um bom trabalho. Entro num clube com uma estrutura muito profissional, uma dimensão grande a nível nacional, o que para mim é um grande orgulho representar.''Depois de uma positiva prestação ao serviço do Fafe esta época, o Vizela pode ser o 'trampolim' para uma carreira em fase ascendente como avançou o treinador de 47 anos "É mais um passo na minha carreira, num projeto ambicioso, no qual queremos manter a nossa forma de trabalhar, muita dedicação, total empenho, sempre de encontro aos objetivos do clube, numa simbiose entre a massa associativa, adeptos, clube, cidade, relação de grande empatia, num caminho de vitórias e sucesso.!Rui Amorim não foi convidado a renovar contrato, após o Vizela não ter conseguido subir de divisão, ao ser eliminado no play-off pelo Vilafranquense.O guarda-redes Pedro Albergaria, que terminou a carreira precisamente em Vizela, é o novo diretor desportivo do clube, que disputará uma vez mais o Campeonato de Portugal.