Alverca atualiza situação clínica de Alex Apolinário

O Alverca confirmou esta segunda-feira que Alex Apolinário está "em estado grave, estabilizado e em coma induzido" depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no jogo com o U. Almeirim.





O clube ribatejano agradeceu "a onda de solidariedade" que "chegou dos quatro cantos do Mundo".O FC Alverca Futebol SAD confirma que o atleta Alex Apolinário sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo FC Alverca x UFC Almeirim, dia 3 de Janeiro de 2021.Segundo informações do corpo clínico do Hospital de Vila Franca de Xira, o atleta encontra-se em estado grave, estabilizado e em coma induzido.Por agora, é tempo de fazer um agradecimento à onda de solidariedade com o atleta que nos chegou dos quatro cantos do Mundo.Em nome do FC Alverca Futebol SAD e, particularmente, em nome do atleta e dos seus familiares, agradecemos aos profissionais de saúde e a todos que nos endereçaram mensagens, clubes, atletas, instituições e adeptos de todo o Mundo, que se juntaram a nós numa gigantesca demonstração de apreço pela vida humana.