Alverca conclui processo de constituição da SAD

O Alverca emitiu esta quarta-feira um comunicado a informar que o processo de constituição da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), iniciado em 2018, está oficialmente concluído.





O processo permite "a transferência dos direitos desportivos" da equipa principal de todo o futebol profissional do clube para SAD e o emblema ribatejano vai iniciar a próxima temporada no Campeonato de Portugal "nestas novas condições"."FC Alverca Futebol SAD está formadaO processo de constituição foi finalmente concluído.Este facto, vai permitir a transferência do Futebol Clube de Alverca para a Sociedade Anónima Desportiva, os direitos desportivos da sua principal equipa de futebol e de todo o futebol profissional.A próxima época já pode ser iniciada nestas novas condições.Ao abrigo desse acordo, informa se que o Presidente da FC Alverca Futebol SAD será Doutor Ricardo Vicintin, sendo Artur Moraes o Vice-Presidente, em representação do Futebol Clube de Alverca, estará na administração da SAD, o Senhor Fernando Orge e o Senhor Eduardo Mota."