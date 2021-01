Alverca esclarece situação clínica de Alex Apolinário

Alex Apolinário caiu inanimado durante o jogo entre a sua equipa e o União de Almeirim, da 10.ª jornada do Campeonato de Portugal, tendo sido transportado para o hospital. O Alverca acabou de emitir um comunicado.





O FC Alverca Futebol SAD informa que o atleta Alex Apolinário aparentemente sofreu, no relvado, aos 27 minutos do jogo diante do UFC Almeirim, uma parada cardiorrespiratória.O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa.Queremos agradecer em primeiro lugar aos Bombeiros e a Ambulância que rapidamente chegaram ao relvado do Estádio e assumiram o socorro ao nosso jogador.Queremos agradecer também a solidariedade prestada por todos os atletas e Staff do UFC Almeirim neste momento tão delicado pelo qual passamos e estamos vivenciando no dia de hoje.Logo após a roda de orações feita por todos presentes, ao centro do relvado em nosso estádio, Alex Apolinário teve sua situação estabilizada e foi removido, a critério dos socorristas, ao Hospital de Vila Franca de Xira para continuar com sua recuperação.Desejamos e oramos pela total reabilitação de Alex Apolinário.