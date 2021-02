Amora ofereceu almoço ao Olhanense antes de os algarvios defrontarem o V. Setúbal

O futebol português nem sempre é notícia pelos melhores motivos mas, de vez em quando, surgem casos que mostram que o fair play continua a ser uma realidade em muitos clubes. Este domingo, por exemplo, o Amora, 2º classificado da Série H do Campeonato de Portugal, disponibilizou o serviço de catering para que a comitiva do Olhanense - que está no 3º lugar da mesma série - pudesse almoçar antes de defrontar o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim.





O emblema algarvio partilhou algumas imagens nas redes sociais e fez questão de agradecer o gesto. "Almoço em modo confinamento. As dificuldades tornam-nos mais fortes e é na adversidade que se veem os verdadeiros campeões. Agradecemos, desde já, ao Amora por nos ter disponibilizado o serviço de catering para que pudéssemos almoçar. O espírito desportivo é este: adversários em campo, amigos fora dele", pode ler-se no Facebook do Olhanense.O Amora respondeu pouco depois: "Como disseram, adversários em campo mas, fora dele, partilhamos uma amizade e uma paixão em comum: o futebol. Com a situação que vivemos, o espírito desportivo tem de ser maior do que nunca. Só assim o futebol irá sobreviver e erguer-se mais forte do que nunca."