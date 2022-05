André Cunha deixa BC Branco

O lateral de 35 anos foi homenageado pelos albicastrenses após o último jogo no Campeonato de Portugal: “Tenho sete épocas a treinar no futebol de formação e alguns meninos que conduzi nos escalões de base já se cruzaram comigo no plantel sénior. Mas tenho condições para jogar mais algum tempo.”

Jogador com mais partidas realizadas em provas da FPF com a camisola do Benfica CB (264) - a par de Miguel Vaz – André Cunha despediu-se do clube que representou nas últimos onze épocas.