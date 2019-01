André David assume as culpas no incidente com o treinador do Anadia

O treinador do Loures, André David, que foi, pela negativa, uma das figuras do fim de semana desportivo, por ter agredido o treinador do Anadia após o final da partida entre estas duas equipas, mostrou-se arrependido. O técnico, de 33 anos, assume as culpas num texto escrito no seu perfil de Facebook.Pode ler a publicação aqui:"No dia 20 de janeiro de 2019, um segundo apenas traduziu-se se no dia mais triste da minha carreira de treinador. Quero sublinhar – e voltarei a fazê-lo, se preciso for - que em nada me revejo naquele momento triste e incompreensível da minha parte, apesar de todos os acontecimentos anteriores que impulsionaram o acto de que me arrependo. O André David não admitirá que aqueles para quem vale tudo, que não olham a meios para atingir os fins, ponham em causa o seu bom nome e a sua dignidade enquanto ser humano. Isso não. Mesmo depois de ter perdido a razão.Sou humano e quem me conhece de perto sabe que não sendo nada perfeito, tenho valores de amizade, respeito e família.Erros cometemos muitos, mas com os erros aprendemos também. E aprendi que a melhor maneira de nos redimirmos de um erro é assumi-lo. É o que estou a fazer. Aprendi como é amargo o gosto da culpa. Aprendi que às vezes só o tempo é capaz de curar as feridas deixadas pelos nossos erros.O sentimento de culpa é amargo, mas torna-nos homens e agentes desportivos melhores. Peço desculpa a todos os que assistiram, ao clube e respetiva família que represento e sobretudo às camadas jovens do GSLOURES, a quem tentamos passar valores superiores, onde tais comportamentos não têm lugar.Embora o tivesse feito de imediato, reitero as minhas desculpas à Direcção do Grupo Sportivo de Loures, de quem recebi toda a solidariedade. Aqueles que põem em causa o meu bom nome e dignidade enquanto ser humano têm razão por aquilo que viram naquele breve segundo, mas não por aquilo que eu sou. Esse segundo não me define. Senti na pele a sempre conflituosa relação entre razão e emoção. Amo o futebol, amo treinar e acredito no futuro, com erros, mas assente em etapas cabais de aprendizagem.Por fim, gostaria de agradecer todas as manifestações de apoio que fui recebendo ao longo destes dias. O futebol, que tanto amo, trouxe-me mais uma lição.André David"