André Geraldes 'avisa' U. Leiria: «Ainda há-de nascer o primeiro treinador ou dirigente que nos tira os 3 pontos na secretaria»

Grande polémica em torno do encontro entre Estrela da Amadora e a União de Leiria. A partida a contar para a 3.ª jornada da fase de acesso à Liga Portugal 2 terminou com um triunfo por 2-1 da formação de Lisboa, mas está longe de estar acabada. Isto porque entre o minuto 82:53 e os 83:03, a equipa da casa esteve com 12 jogadores dentro de campo, superioridade numérica que a equipa de arbitragem reparou pouco depois e já levou a U. Leiria a protestar a partida.





"Ouço muito barulho de fundo sobre um hipotético erro técnico, pelo que sucedeu durante apenas uns 10 segundos.. colocar essa hipótese só se for para os apanhados... Ainda há-de nascer o primeiro treinador ou dirigente que nos tira os três pontos na secretaria. O Estrela ganhou e foi melhor", reagiu André Geraldes, presidente da SAD.Rui Santos, treinador do E. Amadora, por seu lado, considerou: "A responsabilidade de recomeçar o jogo é da equipa de arbitragem e ainda por cima havia quarto árbitro e é ele que tem de validar e certificar-se das substituições. A bola nem saiu da zona do meio campo durante esses segundos e o jogador que não saiu logo nem tocou na bola durante esses segundos.. O Diogo Leitão [um dos três jogadores substituídos que não saiu aquando da entrada do colega] nem viu a placa com o número dele"