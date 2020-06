André Soares fica mais um ano

André Soares vai continuar no plantel do Vizela na temporada 2020/2021, depois de ter acertado a renovação do seu contrato por mais um ano.





O médio, de 30 anos, vai iniciar a terceira época em Vizela, onde foi um dos jogadores mais utilizados no último ano, que culminou com a subida à 2.ª Liga. Foi, de resto, o terceiro melhor marcador da equipa, com 11 golos, apenas atrás dos avançados Diogo Ribeiro e Kiko Bondoso."É com enorme orgulho que vou continuar a defender o clube e a cidade de Vizela. Queria agradecer todo o apoio que sempre nos deram e que certamente vão continuar a dar", disse, depois de assinar contrato, em declarações reproduzidas pelo site do clube. "O trabalho não acaba aqui. Vamos à procura de mais e de novos sonhos", acrescentou André Soares.