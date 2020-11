António Barbosa e o jogo com o Sp. Braga: «O Carlos Carvalhal não vai facilitar»

António Barbosa admitiu esta manhã que não espera encontrar facilidades no jogo de amanhã frente ao Sp. Braga, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.





"O Carlos Carvalhal começou por se evidenciar na Taça na fase inicial da sua carreira e vindo ele dos escalões inferiores não acho que ele vá facilitar. Irá alterar o mínimo possível e com um plantel bem preparado para o jogo" explicou o treinador do Trofense.No entanto não é isso que abala a confiança do grupo da Trofa, que já nos últimos dias tem demonstrado estar galvanizado: "Os nossos jogadores estão disponíveis para fazer história na taça, cada jogo é uma história e temos 90 minutos para a fazer. Dentro das nossas capacidades e recurso vamos jogar para ganhar. Essa é a nossa ambição e o nosso compromisso.""Os jogadores terão a oportunidade de se valorizar neste jogo e nós seremos capazes de ver realmente que estado nos encontramos" atirou o técnico justificando de seguida: "somos uma equipa que sofreu muitas alterações mas temos respondido bem. O nosso desempenho tem sido bom" confessou. Facto é que o Trofense ainda não conheceu o sabor da derrota está época.O treinador não deixou de referir que para além de um jogo "importante para o clube esta é também uma oportunidade para reaproximar os trofense do mesmo, que têm estado um bocado afastados."