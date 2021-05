Árbitro acusado de insultos racistas contra jogador sul-africano da Sanjoanense

O árbitro vianense Nelson Cunha é acusado pela Sanjoanense de ter feito insultos racistas contra o jogador sul-africano George.





O confronto aconteceu, ontem, já depois do fim da partida entre o S. João de Ver e a Sanjoanense quando o atleta pediu explicações por causa de uma expulsão.O jogo contou para o Campeonato de Portugal, fase de apuramento para a Liga 3.O clube de S. João da Madeira apresentou queixa, no posto da GNR da Feira, contra o árbitro Nelson Cunha por insultos racistas.A partida terminou com um triunfo por 2-1 do S. João de Ver sobre a Sanjoanense.