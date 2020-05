Armando Evangelista é o escolhido do Arouca

O Arouca não perdeu tempo a escolher o substituto de Henrique Nunes no comando técnico da equipa, tendo optado por Armando Evangelista. O treinador, de 46 anos, orientou nesta temporada o Vilafranquense – de onde saiu anteontem – que garantiu a permanência na 2ª Liga, escalão onde vai agora orientar a formação nortenha que foi uma das promovidas (a par do Vizela) do Campeonato de Portugal.