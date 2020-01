Arouca apresenta duas contratações

O tic tac do fecho do mercado aproxima-se e o Arouca anunciou esta quinta-feira dois reforços de uma assentada para equilibrar o plantel do líder da Série B do Campeonato de Portugal. São eles Filipe Dinis e Fred Takyi.





A partir de agora, Henrique Nunes pode contar com o guarda-redes português, de 22 anos, que chega emprestado pelo Estoril, depois de na primeira parte da época ter realizado três jogos pela UD Leiria, emprestado pelos canarinhos.Já o ganês é visto como um jovem, de 19 anos, com muito potencial, reforçando uma posição claramente deficitária, uma vez que não havia no conjunto de jogadores um lateral-esquerdo de raiz. Takyi cumpriu um período à experiência e convenceu. Esteve antes no 'Charity Stars', do seu país, e chegou a ser elemento dos juniores do Moreirense na época passada.