As reações à morte de Alex Apolinário

Clubes, jogadores, dirigentes ou simples anónimos têm manifestado pesar pela morte de Alex Apolinário, jogador do Alverca. O médio brasileiro, de 24 anos, caiu inanimado em campo no domingo aos 27 minutos do jogo frente ao União Almeirim, relativo ao Campeonato de Portugal, foi reanimado no local e transportado para o hospital de Vila Franca de Xira, não tendo resistido.





FPF decreta minuto de silêncio em homenagem a Alex Apolinário, em todos os encontros que organiza agendados entre esta quinta-feira e o próximo domingo.Presidente da Liga, Pedro Proença, também já reagiu: "A sua queda inanimada em campo a fazer o que, certamente, mais gostava é um daqueles momentos que nunca mais queremos assistir"."Envio as minhas condolências por esta perda irreparável""O dia de hoje e esta publicação são dedicados ao atleta Alex Apolinário. Estaremos para sempre unidos ao FC Alverca e aos seus jogadores devido à esta perda irreparável"Estaremos para sempre unidos ao FC Alverca e aos seus jogadores devido à esta perda irreparável", pode ler-se na página de Facebook do União de Almeirim. O Benfica já apresentou as condolências. "A toda a sua família, colegas e amigos, bem como aos adeptos e dirigentes do FC Alverca, apresentamos as mais sentidas condolências e profunda solidariedade neste momento tão difícil", refere em comunicado o clube da Luz que em 2004 com Fehér viveu uma situação dramática semelhante. homenagem do empresário Bruno Bello Vicintin.













Presidente da FPF lamenta morte de Alex Apolinário: "Incompreensível ter de aceitar".