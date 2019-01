Avançado cubano Samon Rodríguez é reforço do Olhanense

O Olhanense, quinto classificado da Série D do Campeonato de Portugal, assegurou os serviços do avançado cubano Samon Reider Rodríguez, de 30 anos, que atuava no Saravezza Pozzi, do quarto escalão de Itália.

Samon fez toda a sua carreira em Itália e entre 2007 e 2010 representou a Juventus, nos escalões de formação. Como sénior esteve ligado por três épocas ao atual clube de Cristiano Ronaldo mas foi sempre emprestado a clubes dos escalões secundários, nos quais seguiu o seu percurso depois de terminar o vínculo com a Juve.

Samon Rodríguez já participou num jogo de treino com os suíços do Servette, na última quarta-feira, sendo mesmo o autor do golo do Olhanense, num ensaio que terminou empatado (1-1),

Este é o quinto reforço de inverno garantido pelo Olhanense, depois do avançado Sapara (ex-Oleiros), do médio Zhikov (ex-Livorno), do guarda-redes Alioune Fall (ex-San Marino) e do defesa Filipe Brigues (ex-Chaves), numa aposta dos rubronegros na luta pelo regresso aos campeonatos profissionais.