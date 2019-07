Avançado Elivelton reforça Olímpico do Montijo

Elivelton, ponta-de-lança proveniente do Limianos, é reforço do Olímpico do Montijo. É a 10.ª aquisição para o plantel do treinador José Rachão que, com esta entrada, ganha mais uma referência e um atleta para potenciar no eixo atacante do clube que vai disputar a Série D do Campeonato de Portugal.





Na sua segunda temporada no futebol português - a estreia foi na época 2018/19, ao serviço do emblema de Ponte de Lima, com um registo de 23 jogos e 2 golos - ingressa este ano num novo projeto desportivo e num clube que volta a competir para um espaço nos sete primeiros lugares.Antes de jogar em terras lusitanas, Elivelton, de 23 anos, alinhou no Brasil pelo Fernandopólis, Cascavel e Salgueiro.