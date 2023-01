Badra Ali Camara é reforço do Vilar de Perdizes

O Vilar de Perdizes assegurou esta quinta-feira um reforço para o plantel às ordens de Vítor Gamito, com a contratação do lateral Badra Ali Camara, por empréstimo do Leixões, onde esta época atuou pela equipa B e pelos sub-23 da turma de Matosinhos.Com 20 anos, o defesa-esquerdo costa-marfinense já passou pelo Spartaks, da 1.ª Liga da Letónia, e também pelo Pevidém, da Liga 3, em 2021/22.O Vilar de Perdizes ocupa atualmente o 4.º lugar da Série A do Campeonato Portugal.