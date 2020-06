Balotelli é reforço sonante para o Arouca

O Arouca anunciou um nome pesado e sonante para incrementar ao seu ataque. Balotelli vai reforçar a dianteira dos arouquenses, não o Mário, mas sim Gustavo Santos Costa, conhecido futebolísticamente por Gustavo Balotelli.





O ponta-de-lança brasileiro vai conhecer o quinto país da sua carreira, depois de Bahia, Juazeirense e CRB no Brasil, Nagoya Grampus e Roasso Kumamoto no Japão, Ho Chi Minh City no Vietname e também após ter representado os gregos do Apollon Larissa na última temporada.Após Fernando Castro ter reforçado a baliza, Brunão o eixo da defesa e Diogo Clemente o meio-campo, o clube das terras de Santa Mafalda contrata, assim, uma unidade para o seu sector ofensivo. Recorde-se que Fábio Fortes está em fim de contrato.